Брюссель, 24 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Европейский союз 25 июня запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в объединении. Об этом в Брюсселе журналистам заявил европейский высокопоставленный источник.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Во вторник в рамках Совета по общим делам пройдёт официальный запуск переговоров, примут участие вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан», ― уточнил источник.

По его словам, планируется, что стороны обменяются мнением и позициями, а первые переговоры по существу начнутся позднее.

Собеседник добавил, что подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, как правило, занимает около года, однако в отношении Украины и Молдавии срок могут сократить.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Европейского союза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за принятого парламентом этой страны закона об иноагентах.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии. 20 октября в стране пройдёт конституционный референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз является её суверенным делом. При этом он отметил, что в Евросоюзе есть проблемы с пониманием потенциала сообщества к расширению. Песков также добавил, что Россия будет внимательно следить за процессом вступления Молдавии в сообщество.

В мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского лидера в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который ему не удастся поднять. Представитель Кремля указал, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Вступление Украины в состав Евросоюза окончательно добьёт объединение, заявила 11 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.