Москва, 21 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Вопрос вступления Молдавии в Европейский союз является её суверенным делом, заявил 21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что в Евросоюзе есть проблемы с пониманием потенциала сообщества к расширению.

«Поэтому процесс небыстрый. Это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии», — добавил Песков

Вместе с тем он указал, что в Молдавии многие считают, что интересы страны не могут быть связаны только с ЕС, однако руководство этой страны исключает это из повестки дня.

Песков также добавил, что Россия будет внимательно следить за процессом вступления Молдавии в сообщество.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за принятого парламентом этой страны закона об иноагентах.

14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что эта страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что Молдавия не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции. Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2024 года заявил, что Запад стремится прибрать к рукам Молдавию так же, как это сделали с Украиной.