Вашингтон, 29 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известия/ Тарас Петренко

По данным агентства, 29 мая послы стран ЕС обсудили предложенные Еврокомиссией переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдавии.

«Венгрия продолжила блокировать решение», — говорится в публикации.

Отмечается, что Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

Агентство считает, что достижение решения о переговорных рамках 29 мая маловероятно. Вместо этого его могут принять на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза 17 июня.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Politico со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз намерен 25 июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Ранее Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Кишинёвом и Киевом о членстве в Евросоюзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».