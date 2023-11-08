Брюссель, 8 ноября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам». Об этом 8 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа «членства по заслугам». Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала фон дер Ляйен.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия утвердит текст рекомендации начать формальные переговоры с Украиной об условиях вхождения в состав Евросоюза. ЕК должна дать рекомендацию странам — членам ЕС начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ.

В октябре агентство Reuters написало, что на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.