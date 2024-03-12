Брюссель, 12 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе и представит его Совету ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия также завершила разработку предложений по проекту рамочного руководства по переговорам с Украиной и Молдавией, которые будут представлены совету», — говорится в нём.

После того как Совет ЕС одобрит это руководство, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом.

Новость дополняется