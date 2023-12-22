Москва, 22 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Украина станет для Евросоюза грузом, который он не сможет поднять. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Принятие в ЕС такой страны, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, просто подорвёт всю систему Евросоюза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится», — сказал Песков.

Также он ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в ЕС и не возникнет ли коллизии с новыми регионами РФ.

«Речь идёт о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря заявил, что европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

Как следует из документа, принятого по итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед началом переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Песков 15 декабря отметил, что на сегодняшний день ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в Евросоюз. Он напомнил, что в ЕС всегда были жёсткие критерии для принятия новых стран, а переговоры о вступлении в организацию могут длиться годами и десятилетиями.