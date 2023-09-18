Брюссель, 18 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Даже если Киев согласится на начало переговоров с Москвой, это станет поводом для ускорения или упрощения процедуры вступления Украины в объединение. Европейский союз не будет пропускать какие-либо этапы в этом процессе. Об этом 18 сентября в эфире радио Sud France заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он напомнил, что для вступления в ЕС страна должна изменить свою инфраструктуру, свои правила, а это долгий процесс.

«Можем сказать, что мы сделаем всё, чтобы помочь Украине, чтобы сделать все как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы», ― подчеркнул Бретон.

Он также отметил, что Украине необходимо дать возможности принимать решение о переговорах в «подходящий момент» в соответствии с соотношением сил. Еврокомиссар также добавил, что перед ЕС стоят задачи нарастить производство военной аппаратуры, чтобы в 2024 году поставить Украине 1 млн боеприпасов, в том числе ракет, а также обеспечить военный паритет между Киевом и Москвой.