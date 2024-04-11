Москва, 11 апреля, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Вступление Украины в состав Евросоюза окончательно добьёт объединение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что странам ЕС следует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне 2024 года. По его словам, для Киева это является принципиальным моментом. Он подчеркнул, что указанные переговоры станут сигналом того, что Европа достаточно крепка.

«К этому месяцу (июню. — Прим. ред.) как раз выйдет книга экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль «Реквием по Европе». Совпадение? Не думаю. Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее отметила, что фактические сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.