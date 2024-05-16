Кишинёв, 16 мая, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз проведут 20 октября. Об этом сообщил телеканал ProTV Chișinău.

Иван Шилов ИА Регнум

«Парламент одобрил проект решения о проведении республиканского конституционного референдума о вступлении Молдовы в Европейский союз. «За» проголосовали 56 депутатов из 86 присутствующих», — отмечается в сообщении.

Конституционный референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз инициировала действующий президент Майя Санду. Голосование пройдёт в день выборов главы государства, как изначально Санду и предлагала.

16 апреля в Молдавии одобрили правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС. Инициативу о пересмотре конституции признали соответствующей положениям основного закона и предложили передать на утверждение парламенту, заявила глава Конституционного суда страны Домника Маноле.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила политику молдавского президента с экспериментами Третьего рейха. Она привела в качестве примера принуждение газетчиков к использованию другого шрифта. В Третьем рейхе полагали, что чистокровным арийцам — людям с определённой формой черепа и чертами лица — должны соответствовать даже буквы в газетах, отметила Захарова. По мнению представителя МИД, Запад проплачивает, а Санду проводит в Молдавии «нациствующие» идеи.