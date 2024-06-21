Молдавия, 21 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом она 21 июня написала в соцсетях.

TASS/EPA/DUMITRU DORU Президент Молдавии Майя Санду

По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

«Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за закона об иноагентах.

14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров. В мае Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Молдавия стала первой страной, с которой заключил такой договор, отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее Брюссель предлагал Кишинёву усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными, активизировать участие страны в военных учениях Евросоюза, а также взаимодействовать в сфере противостояния «зарубежным угрозам».