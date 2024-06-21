Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз
Молдавия, 21 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом она 21 июня написала в соцсетях.
По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.
«Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении», — написала она.
Как передавало ИА Регнум, Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за закона об иноагентах.
14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров. В мае Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Молдавия стала первой страной, с которой заключил такой договор, отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее Брюссель предлагал Кишинёву усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными, активизировать участие страны в военных учениях Евросоюза, а также взаимодействовать в сфере противостояния «зарубежным угрозам».