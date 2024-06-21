Брюссель, 21 июня, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Совет Европейского союза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии в объединение, сообщило 21 июня бельгийское председательство в ЕС.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Совет утвердил общую позицию ЕС, в том числе рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге», — сообщило представительство соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за принятого парламентом этой страны закона об иноагентах.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что эта страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что Молдавия не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который ему не удастся поднять. Представитель Кремля указал, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.