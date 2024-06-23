Москва, 23 июня, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Врачи московских больниц направлены в Севастополь для оказания всей необходимой помощи пострадавшим при ударе ВСУ, сообщил 23 июня мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, московские клиники готовы принять пострадавших, написал Собянин в своём Telegram-канале.

«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил мэр.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Александровском саду в Москве начали приносить цветы и игрушки к стеле Города-Героя Севастополь. Таким образом жители и гости столицы решили почтить память погибших при атаке ВСУ на город.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пострадали 124 человека, им оказывается вся необходимая помощь.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны РФ. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.

Дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин позвонил ему и выразил соболезнования близким погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с руководством социального блока, а также с военными, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днём траура.