Москва, 23 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» 23 июня назвала удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Севастополю ритуальным преступлением.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — сказал она.

Дипломат подчеркнула, что этот террористический акт можно назвать ритуальным преступлением. Преступления, которые совершает киевский режим, совпадают именно с большими праздниками, добавила она.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин в свою очередь назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. А уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Минобороны России информировало, что украинские войска атаковали Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, поставленные Киеву США, были сбиты, ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при атаке погибли три человека, включая двух детей, пострадали почти 100 человек. Кроме того, на Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.