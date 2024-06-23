Симферополь, 23 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июня объявлен в регионе днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ на Севастополь.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В Республике Крым 24 июня объявлено Днём траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

В этот день в республике отменят все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия.

Глава республики также выразил глубокие соболезнования пострадавшим при атаке ВСУ.

Ранее 24 июня объявили днём траура в самом Севастополе.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Севастополь днём 23 июня. В Минобороны сообщили, что в ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Ответственность за украинский теракт лежит полностью на США. Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, отметили в оборонном ведомстве.

В результате атаки погибли пять человек, включая троих детей. Пострадали как минимум 119 человек.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в связи с атакой ВСУ на Севастополь находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения.