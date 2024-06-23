Москва, 23 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, заявил 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Также президент на постоянной связи с военными», — сказал он.

Главное сейчас, подчеркнул представитель Кремля, — оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В результате атаки, по последним данным, погибли пять человек, включая троих детей. Пострадали как минимум 124 человека, в том числе пятеро детей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июня объявлен в регионе днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ на Севастополь. Ранее 24 июня объявили днём траура в самом городе.

Уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова назвала атаку ВСУ на Севастополь продолжением террора против мирного населения. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила дипломат.