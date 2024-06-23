Севастополь, 23 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщил 23 июня Следственный комитет.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В результате атаки ВСУ в Севастополе погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети, отметила пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, и т. ч. несовершеннолетние», — сказано в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, их действиям будет дана правовая оценка, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в небе над акваторией города были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Минобороны сообщило, что для атаки на Севастополь украинские войска использовали полученные от США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор. Число пострадавших составило почти 100 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Атака ВСУ на Севастополь — продолжение террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила она.