Севастополь, 23 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь выросло до пяти, сообщил 23 июня журналистам губернатор Михаил Развожаев.

Алексей Майшев/РИА Новости

«К сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — сказал Развожаев.

Он отметил, что пятеро пострадавших детей находятся в реанимации городской больницы № 5. Семеро взрослых находятся в больнице № 1 с тяжёлыми травмами. Тем, кто получил ранения лёгкой и средней тяжести, оказали помощь и отпустили по домам, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили четыре ракеты, осколочная боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе. Подрыв ракеты привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России заявили, что все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки США. В ведомстве подчеркнули, что атака киевского режима, направленная против мирных жителей, не останется без ответа.

Ранее сообщалось о троих погибших, среди которых двое детей 3 и 9 лет.

СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ) по факту атаки на Севастополь. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ритуальным преступлением. Она отметила, что украинские боевики ударили по городу в день Святой Троицы из-за глубинной ненависти ко всему, что связано с Россией и русской культурой.