Москва, 23 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Александровском саду в Москве 23 июня начали приносить цветы и игрушки к стеле Города-Героя Севастополь.

Алексей Дитякин/ТАСС

Таким образом жители и гости столицы решили почтить память погибших после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил 24 июня в регионе днём траура. Ранее 24 июня объявили днём траура и в самом Севастополе.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину

В результате атаки, по последним данным, которые привёл губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли пять человек, включая троих детей. Пострадали как минимум 124 человека, в том числе пятеро детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в связи с атакой ВСУ на Севастополь находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными.