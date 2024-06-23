Москва, 23 июня, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после удара ВСУ по Севастополю позвонил губернатору города Михаилу Развожаеву и выразил соболезнования семьям погибших.

Kremlin.ru

«Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших», — сообщил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.

«Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей. По данным Минздрава РФ, в результате атаки пострадали 124 человека, среди них 27 — дети, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, атака Вооружённых сил Украины по мирным жителям в Севастополе не останется без ответа.

Там отметили, что для удара были задействованы американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряжённые кассетными боевыми частями. Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину, подчеркнуло Минобороны.

Атака ВСУ на Севастополь является продолжение террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.