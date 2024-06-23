Севастополь, 23 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Атака на Севастополь, осуществлённая 23 июня, является преднамеренным терактом, заявило Министерство обороны РФ.

Attila Husejnow/Global Look Press

Для удара были задействованы американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряжённые кассетными боевыми частями, сказано в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — отметило министерство.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину, подчеркнуло Минобороны.

«Подобные действия не останутся безответными», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пострадали 124 человека, им оказывается вся необходимая помощь. В числе пострадавших — 27 детей, пятеро из которых — в тяжёлом состоянии.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила она.

По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, их действиям будет дана правовая оценка, сказано в заявлении ведомства.