Севастополь, 23 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Украинские войска использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями для атаки на Севастополь, сообщила 23 июня пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

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Дежурные средства ПВО около 12:15 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по гражданской инфраструктуре города. Четыре ракеты, поставленные Киеву США, были сбиты.

«Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — говорится в сообщении.

Осколки кассетных суббоеприпасов упали на город, в результате пострадали более 20 человек, включая детей, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении в небе над акваторией Чёрного моря пяти воздушных целей. Он отметил, что осколки упали в прибрежной зоне, в Учкуевке и Любимовке пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Позже губернатор сообщил о двух погибших, включая двухлетнего ребёнка.