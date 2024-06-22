ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
Москва, 22 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило Министерство обороны.
Удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, отметил официальный представитель Минобороны.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.
Ранее 22 июня украинские СМИ сообщали о взрыве на киевской ТЭЦ. Кроме того, накануне ночью взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти.
Также 22 июня официальный представитель Минобороны сообщил, что ВС РФ в минувшие сутки уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и беспилотников самолётного типа. Совокупные потери ВСУ в зоне ответственности группировок ВС РФ составили за сутки до 1695 человек.
Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Конашенков 21 июня сообщил, что ВС РФ нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. В ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.