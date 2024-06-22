Москва, 22 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, отметил официальный представитель Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

Ранее 22 июня украинские СМИ сообщали о взрыве на киевской ТЭЦ. Кроме того, накануне ночью взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти.

Также 22 июня официальный представитель Минобороны сообщил, что ВС РФ в минувшие сутки уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и беспилотников самолётного типа. Совокупные потери ВСУ в зоне ответственности группировок ВС РФ составили за сутки до 1695 человек.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Конашенков 21 июня сообщил, что ВС РФ нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. В ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.