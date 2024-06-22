Винница, Украина, 22 июня, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Серия взрывов ночью 22 июня прогремела в Волынской и Винницкой областях Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Отмечается, что в момент взрывов в этих регионах звучали сирены воздушной тревоги.

«Луцк — взрывы. В Винницкой области был слышен звук взрыва», — говорится в Telegram-канале СМИ.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, практически всю ночь на всей территории страны звучал сигнал воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.

Ночью 22 июня в небе над Брянской области была пресечена очередная попытка укронацистов совершить теракт при помощи беспилотников. Были уничтожены два беспилотника.

Президент Владимир Путин предложил Украине более жёсткие условия, чем два года назад, для начала переговоров по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился журналист газеты Responsible Statecraft Блейз Малли.