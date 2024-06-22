Объект критической энергоинфраструктуры повреждён под Львовом
Власти заявили, что под Львовом повреждён объект энергоинфраструктуры
Львов, Украина, 22 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Ночью 22 июня на территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергоинфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.
«Удар по объекту критической энергоинфраструктуры во Львовской области», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате удара возник пожар. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не поступала.
Как передавало ИА Регнум, взрывы раздались в Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги ночью 22 июня. Серия взрывов была слышна в городе Стрый. Когда они прекратились, в городе возникли перебои с электроэнергией.
В ночь на 22 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Население всех областей республики стали предупреждать об опасности с воздуха с 02:56.
Ночью 21 июня украинские боевики при попытке атак по российским регионам применяли безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Дежурные средства ПВО над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря перехватили и уничтожили 70 БПЛА, ещё 43 украинских дрона поразили в Краснодарском крае, один беспилотник — над Волгоградской областью. В северо-западной части Чёрного моря российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров Украины.