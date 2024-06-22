Львов, Украина, 22 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Ночью 22 июня на территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергоинфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

«Удар по объекту критической энергоинфраструктуры во Львовской области», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате удара возник пожар. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Как передавало ИА Регнум, взрывы раздались в Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги ночью 22 июня. Серия взрывов была слышна в городе Стрый. Когда они прекратились, в городе возникли перебои с электроэнергией.

В ночь на 22 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Население всех областей республики стали предупреждать об опасности с воздуха с 02:56.

Ночью 21 июня украинские боевики при попытке атак по российским регионам применяли безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Дежурные средства ПВО над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря перехватили и уничтожили 70 БПЛА, ещё 43 украинских дрона поразили в Краснодарском крае, один беспилотник — над Волгоградской областью. В северо-западной части Чёрного моря российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров Украины.