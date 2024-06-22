Стрый, Украина, 22 июня, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Взрывы раздались в Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги ночью 22 июня. О прилётах сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации издания, волна взрывов была слышна в городе Стрые. Когда взрывы прекратились, то в городе начались перебои в подаче электроэнергии.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов ночью 22 июня прогремела в Волынской и Винницкой областях Украины. В регионах звучала воздушная тревога.

После атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом журналистам 21 июня сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 19 июня Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч». Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в городе не сказалось на работе станции.