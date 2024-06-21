Москва, 21 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ, сообщил 21 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 15 по 21 июня Вооружёнными силами РФ нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (по объектам ВСУ)», — сказал он на брифинге.

По его словам, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Конашенков сообщил, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали производство вооружения и техники для ВСУ.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Так Россия ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на её территории.