Москва, 22 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склады хранения украинских безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа, сообщил 22 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолётного типа», — сказал он.

Также, по его словам, бойцы ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Официальный представитель российского военного ведомства уточнил, что в ночь на 22 июня российские военные в ответ нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщал, что совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1980 военнослужащих, группировки войск «Запад» — до 3330 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2530 военных, группировки войск «Восток» — до 970 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 610 военных.

Кроме того, Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. По словам официального представителя Минобороны, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.