Киев, 22 июня, 2024, 03:28 — ИА Регнум. На Украине ночью 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Во время взрывов на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Подробности инцидентов не сообщаются. Нет информации о возможных повреждённых объектах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня украинские БПЛА атаковали вторую подстанцию «Радуга» в Энергодаре вблизи ЗАЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор.

На Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.