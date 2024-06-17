Москва, 17 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости привести ядерное оружие в состояние боевой готовности является очередным нагнетанием напряжённости. Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Hannes P Albert/Global Look Press Йенс Столтенберг

«То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации (швейцарского саммита по Украине. — Прим. ред.), которая была принята накануне, которую подписали далеко не все. Где как раз тоже, если я не ошибаюсь, говорится о недопустимости такой риторики. Это не что иное, как очередное нагнетание напряжённости», — прокомментировал представитель Кремля слова генсека.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин, в отличие от государственных деятелей западных стран, никогда не затрагивает ядерный вопрос по собственной инициативе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph сообщил, что страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Генсек альянса добавил, что транспарентность в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом». Он также отметил, что цель НАТО якобы состоит в том, чтобы «в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

7 июня бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политикам в США стоит серьёзно относиться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Эксперт напомнил, что Москва рассматривает этот вид оружия исключительно в качестве крайней меры.

Путин 7 июня заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в его использовании.

Российский лидер также напомнил, что Москва руководствуется соответствующей доктриной в вопросе о возможности применения ядерного оружия. Президент добавил, что эта доктрина является «живым инструментом» и потому в неё при необходимости могут внести изменения.

5 июня Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования.

В марте российский лидер заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.