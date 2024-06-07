Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил лишний раз не упоминать всуе возможности о применении ядерного оружия.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент отметил, что, если дело дойдёт до ядерного столкновения России и Европы, то Соединённые Штаты вряд ли станут заступаться за европейцев. При этом Путин подчеркнул, что он исходит из того, что подобного никогда не произойдёт, отметив, что необходимости в применении ядерного оружия у России нет.

«Пожалуйста, и я тоже всех бы просил, лишний раз всуе такие вещи (применение ТЯО. — Прим. ред.) не упоминать», — добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Путин в ходе выступления на параде Победы заявил, что западные элиты планируют спровоцировать новые конфликты в мире, сея межнациональную вражду и сдерживая независимые центры развития. Глава государства подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального конфликта, но и не позволит угрожать ей.

В марте российский лидер заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.