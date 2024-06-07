Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Россия, в отличие от западных стран, никогда не бряцала ядерным оружием, заявил президент Владимир Путин 7 июня в ходе ответов на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Глава государства напомнил, как в Великобритании заявили о готовности нажать на ядерную кнопу, а российская сторона призвала не относиться к этому вопросу легкомысленно.

«Мы просто ответили, что да, надо к этому относиться посерьёзнее. Сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием — мы не бряцаем», — заявил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Путин в ходе беседы с представителями мировых СМИ заявил, что Россию без всяких оснований обвиняют в размахивании «ядерной дубинкой». Он также указал на то, что именно иностранная журналистка подняла этот вопрос. Президент призвал не доводить Россию не только до необходимости применить ядерное оружие, но и не вынуждать угрожать такими мерами.

13 марта Путин заявил, что в Стратегии России чётко прописано, в каких случаях допустимо применять ядерное оружие. К этой мере предписано прибегать в случае угрозы существованию страны или при нанесении ущерба её суверенитету и независимости.