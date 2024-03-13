Москва, 13 марта, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Россия способна применить ядерное оружие в том случае, если это угрожает существованию и независимости страны. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чём говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, включая и такое, о котором вы сказали, если речь идёт о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости», — ответил Путин на вопрос о готовности применения ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине.

Президент напомнил, что всё это прописано в Стратегии России, она не менялась.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Владимира Путина, развитие ядерных сил США не означает их готовности завтра развязать ядерную войну. Россия тоже не стоит на месте, развивает свои компоненты. РФ готова ответить соответствующим образом при необходимости, сказал президент.

Кроме того, российская ядерная триада является более современной, чем любая другая, подчеркнул Владимир Путин. О российской мощи в вооружении знают все специалисты.

С военно-технической точки зрения Россия постоянно находится в состоянии боевой готовности к ядерной войне, заявил Путин. В США понимают реакцию РФ на возможную отправку американских войск на Украину. Россия расценила бы такой шаг как интервенцию. В Соединённых Штатах, кроме действующего главы Белого дома Джо Байдена, достаточно других специалистов в сферах российско-американских отношений и стратегического сдерживания, отметил российский лидер.