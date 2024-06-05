Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Представительница агентства Reuters спросила российского лидера о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько вероятна такая ситуация.

«Вы знаете, нас всё время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», — ответил Путин.

Президент России напомнил, что именно США были единственной страной, которая применила ядерное оружие, сбросив его на Хиросиму и Нагасаки.

Как сообщало ИА Регнум, Россия имеет достаточный набор средств для эффективного ответа на эскалацию конфликта на Украине без применения ядерного оружия, отметила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в колонке для журнала Foreign Policy. Западу не стоит обострять обстановку в зоне спецоперации через одобрение ударов ВСУ по территории России, считает она. По словам автора публикации, агрессия в адрес РФ не останется безнаказанной, Москва сможет дать симметричный ответ западным странам, не развязывая полномасштабной войны с НАТО. Также Эшфорд отметила, что на Западе продолжают верить в возможность «уравнивания» сил России и Украины, такая позиция доказывает глупость политиков из западных стран.

Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки, а следовательно, без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.