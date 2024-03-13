Москва, 13 марта, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — так называемая ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наша ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная», — сказал российский лидер, добавив, что о российской мощи в вооружении специалисты все знают.

Как сообщало ИА Регнум, решение о модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 было правильным, заявил Владимир Путин 7 марта. Президент уточнил, что этим решением Россия поддержала ядерную триаду, и отметил, что модернизацию ракетоносца провели по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу.

Министерство обороны России 1 марта провело успешный учебно-боевой пуск ракеты «Ярс» с космодрома в Плесецке.

Администрация президента США Джо Байдена предложила направить 19,8 млрд долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений, говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом 11 марта.

В том случае, если американские войска появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

В эфир интервью выйдет 13 марта на телеканале «Россия 1» в 10:00 мск, а также на ленте «РИА Новости».