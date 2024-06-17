Лондон, 17 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Страны — члены Североатлантического альянса начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам», — сказал он.

Столтенберг добавил, что транспарентность в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом». Он также отметил, что цель НАТО якобы состоит в том, чтобы «в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

«Поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир», — заключил генсек альянса.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политикам США стоит серьёзно относиться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Эксперт напомнил, что Москва рассматривает этот вид оружия исключительно в качестве крайней меры.

Путин 7 июня заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в его использовании.

Российский лидер также напомнил, что Москва руководствуется соответствующей доктриной в вопросе о возможности применения ядерного оружия. Президент добавил, что эта доктрина является «живым инструментом», и потому в неё при необходимости могут внести изменения.

5 июня Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования.

В марте российский лидер заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.