Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В ядерную доктрину России могут быть внесены изменения, заявил 7 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Эта (ядерная) доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы заявил, что западные элиты планируют спровоцировать новые конфликты в мире, сея межнациональную вражду и сдерживая независимые центры развития. Глава государства подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального конфликта, но и не позволит угрожать ей.

В марте российский лидер заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.