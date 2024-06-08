Вашингтон, 8 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Политикам Соединённых Штатов следует серьёзно относиться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

РИА Новости/Владимир Смирнов

«Он абсолютно серьёзен, он не играет, это не блеф, он говорит именно то, что имеет в виду. Американским политикам лучше очнуться и обратить внимание, иначе у нас будут большие проблемы», — сказал он.

По его словам, это буквально может привести к уничтожению американских военных баз в США с помощью ядерного оружия.

При этом он напомнил, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как крайнюю меру.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также российский лидер призвал не упоминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в его использовании у России нет, подчеркнул глава государства. В вопросе о применении ядерного оружия РФ руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал Путин.

7 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ. Ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым, сказал Гутерриш.