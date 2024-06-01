Москва, 1 июня, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Два сотрудника «Крокус Сити Холла» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое следствие изначально возбудило в отношении неопределённого круга лиц. Об этом 1 июня сообщила газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

По данным издания, двум сотрудникам концертного зала предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Главные претензии следствия к сотрудникам концертного комплекса связаны с тем, что пожарные выходы из зала, где произошла стрельба, были закрыты. Сами фигуранты это категорически отрицают, как и вину в гибели людей. По словам источника издания в правоохранительных органах, обвиняемые утверждают, что люди не смогли воспользоваться пожарными входами из-за того, что на их пути встали вооружённые террористы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу, а затем подожгли зрительный зал. Жертвами террористов стали 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

В СМИ 6 апреля появилась информация о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не сработала после начала пожара. На следующий день СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении ответственного за пожарную безопасность в концертном зале.

31 мая следствие возбудило новое уголовное дело после теракта в «Крокусе». Как следует из постановления суда, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его объединили в одно производство с уголовным делом, возбуждённым 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ. В деле изначально не было ни подозреваемых, ни обвиняемых.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 подозреваемых. Басманный суд Москвы 17 мая оставил их всех под стражей. В числе арестованных Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, все четверо знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Директор ФСБ России Александр Бортников в свою очередь заявил, что никто из тех, кто причастен к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», не избежит наказания. Он добавил, что украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение.