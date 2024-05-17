Москва, 17 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Все 12 обвиняемых останутся в СИЗО до 22 августа 2024 года, следует из решения суда.

Сергей Булкин/ТАСС Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца <…> до 22 августа», — решил Басманный суд 17 мая.

Так, по решению инстанции, в СИЗО останутся Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

По данным следствия, все четверо знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Так, Исломов и два его сына продали террористам автомобиль Renault, на котором они скрылись с места преступления, а Касимов сдавал им квартиру.

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Ранее, 16 мая, Басманный суд продлил до 22 августа аресты непосредственным исполнителям теракта: Мухаммадсобиру Файзову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Мирзоеву (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Рачабализоду Муродали (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также Фаридуни Шамсидину (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В тот же день суд поставил оставить в СИЗО ещё четырёх пособников террористов из «Крокуса»: Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Курбонова Джумахона Бегиджоновича (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Юсуфзода Якубджона Давлатхона (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Шарипзода Муххамада Заира (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников преступления средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» осуществили вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько организаций с использованием криптовалюты. В схеме задействовали граждан целого ряда стран.