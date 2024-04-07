Москва, 7 апреля, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Ответственный за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» стал фигурантом уголовного дела о халатности, возбуждённого Следственным комитетом России. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность») возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность «Крокуса», а также начальника пожарной команды», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Отмечается, что уголовное дело связано с подозрениями о возможном нарушении требований пожарной безопасности в здании «Крокус Сити Холла», что могло усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами. Официальных комментариев следствия по этому поводу пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта следователи СК РФ допросили ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла». Позднее следствие изъяло в Главном управлении МЧС России по Московской области документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния здания.

Отмечалось, что последняя проверка в «Крокус Сити Холле» проводилась в 2019 году, в 2023 года в здании был проведён обязательный профилактический визит, в конце года — инспекционный визит. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности и установить, были ли открыты двери запасных выходов во время теракта.

6 апреля в СМИ появилась информация о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не сработала после начала пожара. При этом в экстренных службах отметили, что система пожаротушения в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение внутри здания.

В субботу в пресс-службе Crocus Group сообщили о проведении пожарной экспертизы. Там подчеркнули, что материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем требованиям.