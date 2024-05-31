Москва, 31 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» следствие возбудило новое уголовное дело. Об этом говорится 31 мая в постановлении суда в отношении одного из обвиняемых в террористическом акте.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уточняется, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В одно производство с указанным уголовным делом соединено уголовное дело, возбуждённое 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», ― отмечено в постановлении.

Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Каких-либо уточнений и наличии подозреваемых или обвиняемых в рамках этого дела в постановлении суда не привели.

Ранее заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина подал от лица родственников погибших и пострадавших в теракте адвокат Игорь Трунов. Заявители считают, что владельцы «Крокуса» допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле», а также начальника пожарной команды. Дело связано с подозрениями о возможном нарушении требований пожарной безопасности в здании концертного зала, что могло усугубить ситуацию после поджога террористами.

В СМИ 6 апреля появилась информация о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не сработала после начала пожара. При этом в экстренных службах отметили, что система пожаротушения в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение внутри здания.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске совершили 22 марта. Нападавшие ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он. Бортников добавил, что действия террористов через интернет координировали члены филиала ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего по делу арестовали 12 подозреваемых. Басманный суд Москвы 17 мая оставил их всех под стражей. В числе арестованных Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, все четверо знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта.