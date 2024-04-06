Красногорск, 6 апреля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле», которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара, который устроили террористы 22 марта. Об этом сообщил журналистам информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Крокус Сити Холл

Он отметил, что к таким выводам пришли, опросив тех, кто видел момент возникновения пожара.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — сказал источник, которого цитирует «РИА Новости».

Представитель экстренных служб, беседуя с журналистами, в свою очередь отметил, что система пожаротушения в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании. Кроме того, она запустила оповещение внутри здания.

Он допустил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, установленная по периметру зала. Представитель экстренных служб уточнил, что такая система включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения. Он также не исключил, что мог не сработать сам датчик.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля, по данным ТАСС, стало известно, что следователи изъяли документы в подразделениях Главного управления МЧС России по Московской области. Речь шла о бумагах, касающихся проверок противопожарного состояния здания «Крокус Сити Холла».

Последняя такая проверка на объекте проводилась в 2019 году. В 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, а в июне 2023 года состоялся обязательный профилактический визит. 4 апреля в Сети показали видеозапись последних пожарных проверок, которые проводились перед тем терактом в «Крокус Сити Холле». На кадрах запечатлены проверки от 2, 16 и 27 февраля и 22 марта (день атаки).

4 апреля в правоохранительных органах рассказали журналистам о том, что, по предварительной информации, стены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению пожара.