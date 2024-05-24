Бишкек, 24 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Никто из тех, кто причастен к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», не избежит наказания, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания», — сказал Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.