Москва, 31 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В новом уголовном деле, которое следствие возбудило по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц пока нет фигурантов. Об этом 31 мая сообщили в правоохранительных органах.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В уголовном деле по ч. 3 ст. 238 УК РФ пока нет ни подозреваемых, ни обвиняемых», — процитировала «Газета.Ru» источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что тем не менее правоохранители провели ряд следственных действий: обысков и допросов свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

В СМИ 6 апреля появилась информация о том, что часть автоматизированной системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не сработала после начала пожара. На следующий день СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении ответственного за пожарную безопасность в концертном зале, а также начальника пожарной команды.

31 мая следствие возбудило новое уголовное дело после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в террористическом акте, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его объединили в одно производство с уголовным делом, возбуждённым 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 подозреваемых. Басманный суд Москвы 17 мая оставил их всех под стражей. В числе арестованных Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, все четверо знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».