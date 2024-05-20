Тегеран, 20 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — сказал Мансури в эфире иранского телеканала IRIB.

Мавзолей имама Резы считается одной из главных святынь мусульман-шиитов.

Ранее Мансури назначили главой комитета по организации похорон погибших при крушении вертолёта с президентом Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились несколько руководителей Ирана, потерпел крушение в горной местности на северо-западе страны. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. Была проведена спасательная операция. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран. Местонахождение вертолёта в ночь на 20 мая было установлено.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели всех членов экипажа и пассажиров вертолёта, в том числе президента страны Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов. В Иране объявлен пятидневный траур.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Специальная комиссия начала работу на месте катастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководителям Ирана и подчеркнул, что Раиси как настоящий друг Москвы внёс неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства. Также Путин провёл переговоры с Мохбером. Собеседники подчеркнули, что обе стороны настроены на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия.

После гибели Раиси оппозиционные силы попытаются дестабилизировать ситуацию в Иране, но власти смогут сохранить контроль, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.