Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента Раиси
Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента Раиси из-за ЧП
Тегеран, 20 мая, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о том, что иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате ЧП с вертолётом.
Вместе с главой государства погибли и остальные члены делегации, которые летели на борту указанного воздушного судна.
Ранее Reuters со ссылкой на неназванного чиновника распространило информацию о том, что все пассажиры вертолёта Раиси погибли, а судно полностью сгорело.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Эбрахима Раиси потерпел жёсткую посадку возле границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что осложнило проведение поисковой операции.
Турция присоединилась к поискам и направила в район инцидента свой ударный беспилотник Akıncı. Обнаружением также занимались иранские военные и полиция.
Кроме того, помощь в рамках поисково-спасательной операции Ирана предложила Москва. Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу спасателей МЧС РФ с оборудованием для содействия.
Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Телеканал Press TV опубликовал видеозапись с места ЧП. На кадрах можно увидеть хвостовую часть судна, которая оторвалась от него.