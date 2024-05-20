Тегеран, 20 мая, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о том, что иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате ЧП с вертолётом.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

Вместе с главой государства погибли и остальные члены делегации, которые летели на борту указанного воздушного судна.

Ранее Reuters со ссылкой на неназванного чиновника распространило информацию о том, что все пассажиры вертолёта Раиси погибли, а судно полностью сгорело.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Эбрахима Раиси потерпел жёсткую посадку возле границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что осложнило проведение поисковой операции.

Турция присоединилась к поискам и направила в район инцидента свой ударный беспилотник Akıncı. Обнаружением также занимались иранские военные и полиция.

Кроме того, помощь в рамках поисково-спасательной операции Ирана предложила Москва. Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу спасателей МЧС РФ с оборудованием для содействия.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Телеканал Press TV опубликовал видеозапись с места ЧП. На кадрах можно увидеть хвостовую часть судна, которая оторвалась от него.