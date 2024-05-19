Тегеран, 19 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом 19 мая сообщило агентство IRNA.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Ирана Эбрахим Раиси

По информации агентства, вертолёт совершил жёсткую посадку у города Верзеган в Восточном Азербайджане. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Сообщается, что команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, однако их работу затрудняют суровые погодные условия и сильный туман.

По данным SNN, в составе президентской колонны было три вертолёта, на двух из которых находились министры и чиновники, они благополучно добрались до места назначения.

Отмечается, что, судя по телефонному звонку одного из спутников Раиси после аварии, есть надежда, что в результате происшествия не будет человеческих жертв.

Как передавало ИА Регнум, в Колумбии девять военных погибли при крушении вертолёта Ми-17. На борту вертолёта находились три офицера и шестеро солдат. Они участвовали в снабжении десантно-штурмовой авиационной дивизии войск, которые вели операцию против крупнейшего в стране наркокартеля «Клан залива».