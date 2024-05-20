Москва, 20 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе стала большой трагедией для иранского и российского народов. Об этом 20 мая корреспонденту ИА Регнум заявил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Zuma/TASS

Он отметил, что Иран является союзным государством для России. Иран — мощное и сильное государство, от которого многое зависит в мире, особенно на Ближнем Востоке. Весь Запад настроен против Ирана, который уже более 40 лет ведёт с ним борьбу. Тегеран не подчинился Западу, выступив против однополярного мира.

В настоящее время обстановка на Ближнем Востоке очень напряжённая. Конфликт Израиля и Ирана едва не перерос в третью мировую войну, но её пока удалось избежать, добавил востоковед.

«Президентские борта не падают просто так. В Иране проведут расследование этой авиакатастрофы и установят причины трагедии. Иранцы — мудрый народ, они ничего не делают спонтанно, поэтому им удалось на протяжении 5 тысяч лет сохранить своё государство. В Иране правит Верховный лидер. Поэтому в стране не будет хаоса и беспорядков. Конечно, обстановка в мире сильно изменится», — подчеркнул Курбанов.

В свою очередь российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что оппозиционные силы в Иране попытаются дестабилизировать ситуацию в стране, но власти смогут удержать контроль.

Он напомнил, что в Иране президент является вторым лицом в государстве, а первое лицо — духовный лидер. Поэтому серьёзных потрясений в стране не произойдёт, уверен эксперт.

«Первое время обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент. Затем состоятся выборы. Пока неизвестно, кто будет выдвинут на пост президента. Обычно побеждает тот, кого поддерживает духовный лидер. В Иране создадут комиссию по расследованию авиакатастрофы, которая установит все обстоятельства произошедшего», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находился Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку возле границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что осложнило проведение поисковой операции.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о том, что иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате ЧП с вертолётом.

Агентство Mehr сообщило, что вместе с главой государства погибли глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Сразу после ЧП помощь в рамках поисково-спасательной операции Ирана предложила Москва. Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу спасателей МЧС РФ с оборудованием для содействия.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Телеканал Press TV опубликовал видеозапись с места ЧП. На кадрах можно увидеть хвостовую часть судна, которая оторвалась от него.

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 21 мая в Тебризе, в стране объявлен пятидневный траур.