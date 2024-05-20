Минск, 20 мая, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий. Об этом посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи сообщил 20 мая журналистам.

AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

«К сожалению, вертолёт нашего президента совершил жёсткую посадку из-за плохих климатических условий», — сказал Санеи.

Он отметил, что полёт проходил над горной, труднодоступной местностью в условиях густого тумана, даже снега, при самой минимальной видимости. Плохая погода — первая версия причин катастрофы.

Точную причину аварии установит специальная комиссия после изучения погодных и технических условий. На это потребуется время, добавил Санеи.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже установили местонахождение вертолёта, появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.