Москва, 20 мая, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей для оказания поддержки в поиске вертолёта иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Специалисты МЧС России направляются в Иран для поисково-спасательной операции. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что российская сторона, ответив на обращение Ирана об оказании помощи в поисково-спасательной операции, направила сводную группировку МЧС России, в состав которой вошли 47 специалистов, высокопроходимая техника и вертолёт БО-105.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 19 мая, вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жёсткую посадку у города Верзеган неподалёку от границы с Азербайджаном. Спасатели не смогли оперативно добраться до места посадки, их работу затруднили суровые погодные условия и особенности гористой местности, где произошёл инцидент.

Глава МВД Ирана Ахмед Вахиди допустил, что причиной жёсткой посадки вертолёта могла стать непогода. К поисковой операции подключили силы армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также полиции. По данным агентства Tansim, в составе кортежа Раиси было три вертолёта, два из которых благополучно достигли пункта назначения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о готовности Москвы оказать необходимую помощь в поиске вертолёта президента Ирана. Она подчеркнула, что российская сторона искренне надеется на то, что все находившиеся на борту живы и их жизни ничего не угрожает.